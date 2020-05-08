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Авиасообщение: Чешская авиакомпания планирует возобновить перелеты в Украину

Авиасообщение: Чешская авиакомпания планирует возобновить перелеты в Украину
21:21 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости Бизнеса:Авиакомпания СSA-Czech Airlines стала одной из первых, кто намеревается в мае 2020 года возобновить перелеты в Украину.

Чешская авиакомпания СSA-Czech Airlines стала одной из первых, кто изъявил намерение в мае 2020 года возобновить перелеты в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины (Украэрорух) в Facebook.

"Чешский флагманский авиаперевозчик СSA-Czech Airlines планирует возобновить выполнение регулярных рейсов из Праги в Киев с 24 мая и в Одессу с 25 мая", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось, 14 марта Кабмин принял решение о временном запрете въезда в Украину иностранцев и закрыл международное пассажирское сообщение. Временный запрет на въезд на территорию Украины иностранных граждан начал действовать с 00 час. 00 мин. 16 марта.

С 28 марта Украина полностью закрыла границу для регулярного сообщения, в том числе авиационного.

Как сообщалось, действие карантина, который начался 12 марта, продлили до 22 мая, но с 11 мая правительство ослабит карантинные меры.

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Украина, Чехия, Авиаперелеты.
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