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Степанов: Надбавки медикам выплатили лишь в Полтавской области

Степанов: Надбавки медикам выплатили лишь в Полтавской области
11:16 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Надбавки медикам, которые работают с зараженными коронавирусом в полном объеме выплатили только в Полтавской области.

Медики Полтавской области за работу с COVID-19-пациентами за март получили в среднем по 21 тыс. грн, это единственная область, где эти выплаты были осуществлены в полном объёме, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Единственная область, которая действительно выплатила в полном объеме – это именно Полтавская область, в среднем они заплатили каждому медработнику, который работал с (пациентами – ред.) с COVID-19 около 21 тыс. грн, это именно те 300%, которые они и должны были получить", - сказал он на брифинге в понедельник, пребывая с рабочей поездкой в Полтавской области.

Степанов сообщил, что Минздрав будет изучать ситуацию с выплатой этих надбавок в других регионах.

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"На 8 мая по выплате надбавок за март за COVID-19 информация неутешительная, я буду докладывать президенту и премьеру, особенно по некоторым областям", - сказал он.

Степанов также сообщил, что в ходе рабочей поездки он изучит опыт проведенного в Полтавской области пилотного проекта по внедрению основных принципов реформирования системы здравоохранения.

"Полтава избрана потому, что в прошлом году начиная с 1 апреля именно Полтавская область работала в пилотном проекте, он был разработан именно для того, чтобы комфортным был переход в реформировании медицины вторичного и третичного звена. Но если посмотреть, в каком именно пилоте работала Полтавская область и посмотреть на то, что было внедрено у нас с 1 апреля, это совсем разные вещи", - сказал министр.

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Минздрав, Врачи, Полтавская область, Covid-19, Надбавки медикам.
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