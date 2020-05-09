В Минздраве рассказали, когда поднимут зарплаты медикам

Новости Украины:Ступанов поделился, что Минздрав инициирует увеличение зарплат украинским медработникам с 1 июля.

Минздрав Украины будет инициировать внесение изменений в госбюджет для увеличения медицинским работникам зарплат с 1 июля.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в субботу.

"Сейчас мы рассчитаем все тщательно, до каждой цифры и будем подавать соответствующее предложение относительно внесения изменений в госбюджет для того, чтобы мы смогли поднять зарплату до 50% нашим медработникам, начиная с 1 июля", - сказал он.

По предварительным расчетам, для этого потребуется 11 млрд грн.

Степанов считает, что повышение зарплат медработникам также позитивно скажется на качестве предоставления медицинской помощи пациентам.

Напомним, что Степанов рассказал, что в Украине COVID-19 заболело уже 2854 медиков.