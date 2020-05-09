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COVID-19 В Украине: число зараженных медиков продолжает расти

COVID-19 В Украине: число зараженных медиков продолжает расти
10:11 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter

Новости Украины:Степанов рассказал, что в Украине на COVID-19 заболело уже 2854 медиков.

В Украине с начала пандемии на COVID-19 заболело 2854 медика и 1026 детей.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"За прошедшие сутки заболело 515 человек, из них 49 детей и 96 медицинских работника... Зафиксировано 15 летальных случаев. При этом 203 пациента выздоровели. Всего за все время пандемии в Украине заболело 14710 человек, из них 1026 детей, а также 2854 медицинских работников. При этом в целом выписаны 2909 человек, 376 летальных случаев", — отметил он.

В Украине готовятся ко второй волне COVID-19

Как известно, с 11 мая произойдет ослабление карантинных ограничений, в частности будут открыты парки, скверы, салоны красоты, заведения общественного питания “на вынос” и стоматологи.

Напомним, 515 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 зафиксировано в Украине за минувшие сутки, 15 человек из числа ранее заболевших скончались, 203 выздоровели, тогда как днем ранее сообщалось о 504 новых случаях заболевания Covid-19 за предшествовавшие сутки, а 7 мая – о 507 новых заболевших.

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Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Максим Степанов, Covid-19.
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