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В Украине готовятся ко второй волне COVID-19

В Украине готовятся ко второй волне COVID-19
09:15 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:Главный санврач заявил, что вторая и третья волна уже продуманы для перепрофилизации.

В Украине систему здравоохранения уже готовят ко второй вспышке коронавирусной инфекции.

Об этом в эфире программы "Свобода Савика Шустера" сообщил главный санврач Виктор Ляшко.

В Украине, в частности, уже есть 26 тысяч коек для инфицированных коронавирусом, занято только 3 тысячи.

"Сейчас пустые кровати - это 26 тысяч и 2, 5 тысяч аппаратов ИВЛ. Занятых - 3 тысячи коек и около 60-ти человек находится на аппаратах ИВЛ. То есть, мы имеем 10% занятости тех коек, которые готовы принимать больных. Это первая волна. Далее вторая и третья волна уже продумана для перепрофилизации", – заявил он.

Ляшко: Украина подает в официальную статистику только ПЦР-тестирование

Мероприятия по подготовке сосредоточены в Черновицкой области, где сегодня фиксируют больше всего случаев заражения.

"Сейчас подготовлено новое заведение уже в Черновцах на 72 кровати, которое будет принимать больных. Поэтому когда мы говорим об ослаблении карантина, мы не говорим о том, что мы уже избавились от вспышки и эпидемии", – пояснил Ляшко.

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Все по теме:

Минздрав, МОЗ, Вирус, Карантин, Пандемия, Виктор Ляшко, Коронавирус, Covid-19.
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