В Украине зафиксировали полтысячи новых случаев COVID-19

Новости Украины:За прошедшие сутки в Украине 515 новых случаев заболевания covid-19, 15 ранее заболевших умерли, 203 выздоровели, 11 425 активных случаев.

515 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 зафиксировано в Украине за минувшие сутки, 15 человек из числа ранее заболевших скончались, 203 выздоровели, тогда как днем ранее сообщалось о 504 новых случаях заболевания Covid-19 за предшествовавшие сутки, а 7 мая – о 507 новых заболевших.

Об этом сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в субботу утром.

Всего с начала пандемии в Украине подтверждено 14 710 случаев заболевания Covid-19, из общего числа заболевших 376 умерли, 2 909 выздоровели.

Таким образом, сейчас в Украине Covid-19 болеет 11 425 человек, что на 297 больше, чем днем ранее.

Напомним, украинскую систему здравоохранения уже готовят ко второй вспышке коронавирусной инфекции, сообщил главный санврач Виктор Ляшко. В частности, уже есть 26 тысяч коек для инфицированных коронавирусом, занято только 3 тысячи.