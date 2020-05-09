В мире уже более 4 млн зараженных коронавирусом

Новости Украины:В мире уже зафиксировали 4 млн случаев коронавируса.

В мире зарегистрировали 4 миллиона 7 тысяч случаев заболевания коронавирусом, вылечились – 1 миллион 376 тысяч человек, умерли – более 275 тысяч человек.

Об этом сообщают данные сайта Worldometers, что обновляет статистику заболеваемости коронавирус.

Больше всего заражений подтвердили в США – 1 миллион 320 тысяч. В Испании обнаружили 260 тысяч заражений, в Италии – 217 тысяч, в Великобритании – 211 тысяч, в России – почти 188 тысяч, во Франции – 176 тысяч.

Лидером смертности от болезни также являются Соединенные Штаты. Сейчас там умерло 78,5 тысяч пациентов, 1600 – за последние сутки. В Великобритании погибли 31,2 тысяч больных, в Италии – 30,2 тысяч, в Испании – 26,2 тысяч.