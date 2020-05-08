Украинский врач рассказал о лечении коронавируса в Италии

Новости Украины:Украинский врач рассказал об опыте борьбы с коронавирусом в Италии.

В Италии украинские врачи, поехавшие на помощь коллегам, увидели, что там были крайне жесткие правила пребывания на улицах, в госпиталях, - жили по одному в номере и им даже запрещали посещать друг друга.

Об этом в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» сообщил руководитель госпиталя МВД в Киевской области Юрий Сак, летавший в составе украинской делегации на помощь врачам в Италии.

Юрий Сак был в группе украинских врачей из 10 человек, которая находилась в городе Пезаро, провинция Марке, на побережье Адриатического моря. Другая группа украинских врачей из 10 человек была в городе Урбино, которое также находится в провинции Марке.

«Мы прилетели на военный аэродром в Рим, и подлетая еще к аэродрому, пролетая над Римом, мы увидели полностью пустые дороги, мы увидели пустые города, мы не увидели практически ни одной машины. Уже когда мы прилетели, приземлились, взяли свои вещи и начали перемещались к месту, где мы работали три недели, мы 4 часа перемещались по автобанам Италии. И за это время увидели буквально десяток машин, и это очень сильно контрастировало с тем, что мы видели, когда летели обратно и пролетали над Киевом, и двигались по дорогам Киева. Это очень бросается в глаза, это по поводу карантина, по поводу тех мер, которые принимала Италия и принимала Украины», - сказал Сак.

По его словам, когда они были в Италии и перемещались по улицам Пезаро, то они увидели, что там были очень жесткие правила пребывания на улице, очень жесткие правила нахождения в отеле. В частности, как отметил Сак, они проживали по одному в номере, и им запрещали перемещаться даже в гостинице из комнаты в комнату.

Руководитель госпиталя МВД Киевской области отметил, что им итальянские врачи говорили, что они не успевали принимать этих пациентов, и им приходилось принимать решения, кого спасать, а кого спасать не стоит, потому что не хватало рук. «И они четко для себя определили: легких пациентов они не госпитализируют, они их отправляют на самоизоляцию, это в принципе и мы используем. В госпиталь клали только со средней степенью тяжести и тяжелых пациентов», - уточнил он.

«Когда мы задавали вопросы нашим итальянским коллегам, изменилась ли у них в связи с эпидемией зарплата, они сказали, - да изменилась, в сторону уменьшения. Нам было интересно, почему. Они говорят: потому что зарплата врача в Италии зависит от работы в госпитале и консультаций вне госпиталя. И эти консультации в период эпидемии, - они отпали, и зарплата уменьшилась. Я спросил, сколько их уволилось, сменило место работы - врачей или медсестер. Нам ответили, что никто не уволился и ни один никуда не перевелся. Они очень сплоченные, они очень дорожат местом, где они работают», - отметил Сак.

Он отметил, что они увидели, что итальянские врачи очень коммуникабельны, они были готовы делиться своим наработанным опытом и делали это с удовольствием.

Опыт пребывания в Италии и работу с итальянскими врачами Сак назвал познавательным.

Он отметил, что оснащение итальянских больниц действительно намного выше технологически украинского.

«Да, подобное оснащение мы можем увидеть в некоторых центральных клиниках Киева, может, Днепра, Харькова, возможно, в райбольнице мы такого не увидим. Но хочу обратить внимание что мы можем насытить эти больницы этой техникой - вопрос, кто будет на этом всем работать. Основная сейчас задача - сохранить персонал, сохранить врачей, медсестер, санитарок, которые сейчас оказались в такой ситуации, когда у них дилемма: оставаться работать или бросать те места, где у них высокий риск заболеть», - сообщил руководитель госпиталя МВД Киевской области.

Как сообщалось, 4 апреля 20 медиков систем МВД и Минздрава полетели помогать итальянским врачам в борьбе с COVID-19. Сейчас врачи, которые в течение трех недель помогали итальянским коллегам в борьбе с COVID-19 вернулись в Украину, и проходят двухнедельную обсервацию.