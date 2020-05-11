Зеленский предложил ввести кредитные каникулы для малого бизнеса

Новости Бизнеса:Президент Владимир Зеленский во время селекторного совещания в понедельник заявил, что правительству стоит предложить кредитные каникулы малому бизнесу.

Президент Украины Владимир Зеленский выступает за предоставление кредитных каникул для малого и микробизнеса, наиболее пострадавших от карантинных ограничений.

Как сообщила пресс-служба главы государства об этом речь шла на традиционном селекторном совещании относительно предотвращения распространения коронавируса.

"Мы обсуждали ряд программ кредитной поддержки малого и микробизнеса, ведь они больше всего страдают от карантина. Мы должны помочь им сейчас и после карантина, чтобы они могли быстро оправиться. Нам надо предложить им так называемые кредитные каникулы", - сказал Зеленский.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что со стороны правительства созданы все предпосылки для полноценной работы обновленной программы "Доступные кредиты 5-7-9%", также дополнительно финализируется другая программа – "Новые деньги", по которой предприниматели смогут получить кредиты под очень низкий процент.

"Эти программы помогут украинскому бизнесу выдержать тяжелые экономические условия, обусловленные эпидемией, а также станут залогом сохранения рабочих мест. Основное условие программ - сохранение не менее 80% рабочих мест в малом и микробизнесе", - отметил Шмыгаль.

"Премьер-министр также сообщил, что, по информации Государственного центра занятости, в этом месяце зарегистрировалось дополнительно 140 тысбезработных. Чтобы помочь с выплатами людям, которые потеряли работу, Кабинет министров выделил 6 млрд грн из Фонда борьбы с коронавирусом", - отмечено в пресс-релизе.