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Адаптивный карантин в Украине: Зеленский рассказал, что будет обязательным при введении

Адаптивный карантин в Украине: Зеленский рассказал, что будет обязательным при введении
14:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:В Украине, при внедрении адаптивного карантина маски и социальное дистанцирование будут обязательными во избежание вспышек COVID-19.

При внедрении адаптивного карантина в Украине маски и социальное дистанцирование будут обязательными во избежание вспышек COVID-19.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, об этом шла речь в понедельник на традиционном совещании по борьбе с коронавирусом под председательством Владимира Зеленского, на котором обсудили планы по смягчению карантина.

"Главе государства доложили о готовности больниц к принятию заболевших и последнюю статистику о распространении инфекции, и сообщили, что уровень смертности от COVID-19 в Украине невысокий - 2,6%", - отмечается в сообщении.

Кличко предупредил киевлян о введении "более строгого карантина"

Как соощалось ранее, Президент Владимир Зеленский заявляет, что власть должна помочь малому и микробизнесу во время и после карантина, в частности с помощью "кредитных каникул".

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Украина, Маски, Карантин, Коронавирус.
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