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В Украине производство автомобилей упало в два раза

В Украине производство автомобилей упало в два раза
11:25 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Все произведенные в апреле автомобили были выпущены компанией Еврокар в Закарпатской области.

В апреле 2020 года в Украине собрали всего 59 автомобилей, что на 58% меньше апрельского показателя прошлого года. Все авто собрали на заводе "Еврокар", сообщает "Укравтопром".

Всего с начала года украинские заводы собрали 1 424 транспортных средства, что на 24% меньше, чем за тот же период 2019 года.

В самом Еврокаре производство авто в апреле уменьшилось на четверть по сравнению с прошлым годом. Производство легковых автомобилей сократилось на 22% до 1 238 единиц, коммерческих авто — на 20% до 12 единиц, автобусов — на 37% до 174 единиц.

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Украинцы в апреле купили и поставили на учет 3,7 тыс. новых легковых автомобилей или почти в два раза меньше, чем годом ранее.

В марте 2020 года украинцы зарегистрировали 6 244 новых легковых автомобилей. В годовом выражении регистрации снизились на 15%.

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Автомобили, Авто, Автопроизводство, Еврокар.
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