Шмыгаль: Дефолта в Украине не будет

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что Украине больше не угрожает банкротство.
Такое оптимистичное мнение политик высказал в интервью немецкому деловому изданию Handelsblatt, вышедшем за несколько часов перед первыми его переговорами с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которые пройдут в режиме видеоконференции.
"Я не вижу абсолютно никакой причины для неплатежеспособности Украины", - заявил Шмыгаль.
Он сообщил, что Украина ведет конструктивный диалог с МВФ и находится с этим институтом на заключительном этапе заключения кредита МВФ Standby в размере 5 миллиардов долларов сроком на 18 месяцев, что особенно важно с точки зрения создания доверия к Украине, а также с точки зрения доверия принятия банковского закона.
"Я ожидаю, что это будет решено в ближайшее время" - сказал Шмыгаль об этом законе.
После его принятия парламентом "возвращение банка или компенсаций на миллиардные суммы предыдущему владельцу станет невозможным", добавил Премьер.
Необходимым условием кредита является земельная реформа и закон о банковской деятельности. Если по первому вопросу парламент принял закон, то по второму давление на Президента Владимира Зеленского оказывает олигарх Игорь Коломойский, отмечает Handelsblatt.