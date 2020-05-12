Шмыгаль: Дефолта в Украине не будет

Новости Бизнеса:По мнению премьера, для неплатежеспособности Украины нет никакой причины.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что Украине больше не угрожает банкротство.

Такое оптимистичное мнение политик высказал в интервью немецкому деловому изданию Handelsblatt, вышедшем за несколько часов перед первыми его переговорами с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которые пройдут в режиме видеоконференции.

"Я не вижу абсолютно никакой причины для неплатежеспособности Украины", - заявил Шмыгаль.

Он сообщил, что Украина ведет конструктивный диалог с МВФ и находится с этим институтом на заключительном этапе заключения кредита МВФ Standby в размере 5 миллиардов долларов сроком на 18 месяцев, что особенно важно с точки зрения создания доверия к Украине, а также с точки зрения доверия принятия банковского закона.

"Я ожидаю, что это будет решено в ближайшее время" - сказал Шмыгаль об этом законе.

После его принятия парламентом "возвращение банка или компенсаций на миллиардные суммы предыдущему владельцу станет невозможным", добавил Премьер.

Необходимым условием кредита является земельная реформа и закон о банковской деятельности. Если по первому вопросу парламент принял закон, то по второму давление на Президента Владимира Зеленского оказывает олигарх Игорь Коломойский, отмечает Handelsblatt.