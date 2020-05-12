Минэнерго: "Зеленая" генерация в Украине - негарантированное производство

Новости Бизнеса:В Минэнерго считают, что Украине не хватает мощностей гидроэнергетики для балансировки.

В связи с маловодным годом Украине не хватает мощностей гидроэнергетики для балансировки энергетической системы.

Об этом сказала и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец в программе "Реальная политика", сообщает пресс-служба Минэкоэнерго.

"К сожалению, "зеленая" генерация у нас - это негарантированное производство. Когда светит солнце и когда нашла туча - будет разное производство. То есть она не балансирует, а наоборот, дает еще большее возбуждение в системе. Обычно система у нас балансируется гидроэлектростанциями, но мы с вами уже проговорили, что у нас маловодный год, и этот инструмент у нас очень ограничен. и наши водохранилища имеют недостаточно воды для того, чтобы ее (энергосистему - ред.) балансировать, как это делалось в предыдущие годы", - сказала Буславец.

По ее словам, обязательства по балансировке возложено на тепловую генерацию.

"Да, она старая, она уже требует или значительной модернизации или замены на новую генерирующую мощность. Но, к сожалению, мы не построили новых мощностей в тепловой генерации, которые могли бы маневрировать", - отметила Буславец.

Она подчеркнула, что диспетчер должен иметь инструмент и понимать, каким образом балансировать систему, для этого нужны мощности разной генерации.

"Для того, чтобы обеспечить безопасность поставок нашим потребителям, генерация должна быть разная. Должен быть энергетический микс. Все эти возбуждения утром, вечером, когда мы включаем много приборов, когда у нас есть увеличение потребления, эта генерация должна их покрывать. И еще она обеспечивает нашу надежность за счет имеющихся резервов в системе. То есть если по каким-то причинам "выпадет", так у нас в энергетике называют, выйдет из строя какой-то блок - диспетчер должен иметь инструмент и понимать, каким образом и за счет какой генерации покрыть отсутствие мощностей того или иного блока", - добавила и.о. министра.

Как сообщалось, гидроэнергетика на сегодняшний день вырабатывает на 40% меньше электроэнергии по сравнению с прошлым годом, ведь Украина переживает один из наименее водных годов за 120 лет наблюдений.

Согласованные на май режимы работы позволят накапливать основные водохранилища днепровского каскада, но, по информации ЧАО "Укргидроэнерго", приведут к уменьшению в мае плановой выработки электроэнергии предприятием на 25%.