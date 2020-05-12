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Шмыгаль о ценах на электроэнергию: У нас открытый рынок

Шмыгаль о ценах на электроэнергию: У нас открытый рынок
23:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Шмыгаль говорит, что, учитывая состояние рынка, в Украине очень хорошая ценовая ситуация с электроэнергией.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль положительно оценивает ценовую ситуацию на рынке электроэнергии.

"Учитывая состояние рынка, у нас очень хорошая ценовая ситуация с электроэнергией", – сказал он на заседании комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКХ во вторник вечером.

При этом он отметил, что потребителям необходимо привыкать к тому, что цена электроэнергии формируется на рынке.

"Цена колеблется для не бытовых потребителей, но у нас открытый рынок. И если мы идем в ENTSO-E, то должны научиться работать в условиях свободного рынка", – подчеркнул он.

В тоже время, по его словам, Бурштынский энергоостров является "как раз тем островком энергосистемы", который уже работает в объединенной энергосистеме Европы.

По данным, озвученным Шмыгалем, экспорт электроэнергии из БуОс в марте составил 11,221 млн кВт-ч, в апреле – 9,190 млн кВт-ч.

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"Цена электроэнергии в БуОс несущественно выше для промышленных потребителей (чем в Объединенной энергосистеме Украины – ред.), но ниже, чем в Европе, и экспорт это доказывает. Она одна из самых дешевых среди всех стран Европы, дешевле, чем в России и Беларуси", – отметил премьер, посоветовав во избежание манипуляций пользоваться данными Евростата на сайте ГП "Оператор рынка".

Как сообщалось, Шмыгаль на заседании энергокомитета ВР также отметил необходимость отмены ценовых ограничений на организованных сегментах рынка электрической энергии.

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"Необходимо продолжить реформу, предоставить (для ВИЭ – ред.) законодательно возможность выходить на рынок двухсторонних договоров, необходимо сбалансировать рынок, и забрать те price caps, которые мешают сегодня и вводят в убыток отдельные предприятия отрасли", – сказал глава правительства.

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Электроэнергия, Кабмин, Рынок электроэнергии, Денис Шмыгаль.
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