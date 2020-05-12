Федоров: Электронный реестр строительной деятельности почти готов

Новый электронный реестр строительной деятельности в Украине готов на 80%.
Об этом сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале, комментируя ситуацию вокруг распространения фейков о деятельности министерства.
"Что будет, когда запустим новый строительный реестр, который готов на 80% и где логируется каждая активность? Там была исторически миллиардная коррупция", - написал он.
Вице-премьер не уточнил, когда именно будет запущен новый реестр.
13 марта Кабинет министров Украины ликвидировал Государственную архитектурно-строительную инспекцию (ГАСИ) и запустил систему градостроения.
Согласно новой системе, планируется запустить электронный кабинет застройщика для объектов с классом последствий СС2 и СС3.
Кроме того, в марте стартовала разработка нового реестра строительной деятельности, который будет объектоориентированным.