Федоров: Электронный реестр строительной деятельности почти готов

Новости Бизнеса:Вице-премьер Михаил Федоров рассказал о подготовке электронного реестра строительства.

Новый электронный реестр строительной деятельности в Украине готов на 80%.

Об этом сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале, комментируя ситуацию вокруг распространения фейков о деятельности министерства.

"Что будет, когда запустим новый строительный реестр, который готов на 80% и где логируется каждая активность? Там была исторически миллиардная коррупция", - написал он.

Вице-премьер не уточнил, когда именно будет запущен новый реестр.

13 марта Кабинет министров Украины ликвидировал Государственную архитектурно-строительную инспекцию (ГАСИ) и запустил систему градостроения.

Согласно новой системе, планируется запустить электронный кабинет застройщика для объектов с классом последствий СС2 и СС3.

Кроме того, в марте стартовала разработка нового реестра строительной деятельности, который будет объектоориентированным.