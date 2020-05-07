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"Большое строительство": в Харьковской ОГА поделились планами по ремонту больниц

"Большое строительство": в Харьковской ОГА поделились планами по ремонту больниц
00:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Харьковская ОГА

Новости Бизнеса:На Харьковщине отремонтируют приемные отделения 15 опорных больниц.

В рамках "Большого строительства" в 15-ти опорных больницах Харьковщины отремонтируют приемные отделения, сейчас учреждения готовят проектно-сметную документацию по реконструкции либо ремонту.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской ОГА.

"В 15 опорных больницах Харьковщины отремонтируют приемные отделения. Ремонтные работы проведут в рамках проекта "Большое строительство", инициированного Президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам заместителя председателя ХОГА, в настоящее время 15 опорных больниц, три из которых находятся в городе Харьков, проходят процедуру проектирования, чтобы успеть вовремя подать необходимые документы", - говорится в сообщении.

По информации заместителя председателя ОГА Михаила Черняка, проект охватывает строительство, ремонт, реконструкцию приемных отделений в больницах, а также обеспечение всем необходимым медицинским оборудованием.

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"Сейчас расходуются средства только на проектирование, финансирование будет за государственный счет, также государство обеспечит дополнительно медицинским оборудованием в определенном объеме", - сказал Черняк.

По информации директора департамента капитального строительства ОГА Алексея Белоцкого, уже 7 районов области выполнили работу по разработке проектов. 

Как сообщалось ранее, в рамках "Большого строительства" в Харьковской области в 2020 году планируют восстановить 76 км дорог и 6 мостов, завершить реконструкцию и строительство 5 школ, 5 детских садов и 5 спортивных объектов.

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Кроме спортобьекта в г.Дергачи, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном строят в г.Изюм, а также ФОК строят в пгт Новопокровка и Краснокутск, а в г.Волчанске оборудуют спортивную площадку с синтетическим покрытием.

Президент Владимир Зеленский анонсировал проект "Большое строительство", который стартовал 1 марта. Ожидается, что будет отремонтировано 4 тысячи км дорог государственного значения, на что предусмотрено более 85 млрд гривень. Также в этом году в Украине должны построить либо реконструировать 100 школ, 100 детсадов, 100 стадионов и приобрести 100 школьных автобусов.

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Харьковская область, Харьковская ОГА, Большое строительство, Михаил Черняк.
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