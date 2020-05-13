Шмыгаль: "Зеленая" энергетика - это очень хорошо, но с ней есть проблемы

Новости Бизнеса:Шмыгаль прокомментировал проблемы с "зеленым тарифом".

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о готовности создания рабочей группы, которая должна исследовать проблемы с "зеленым тарифом". Об этом он сказал на заседании комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, передает УНН.

"О возникновении проблемы зеленых тарифов - ... готов присоединиться, создать при министерстве (энергетики и защиты окружающей среды - ред.) рабочую группу, которая исследует, как выдавалось неограниченное количество (разрешений на присоединение к энергосетям - ред.), что сегодня привело к таким перекосам, когда мы вынуждены входить в сложные переговоры и, по большому счету, когда зеленая энергетика дорогая", - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что зеленая энергетика - это очень хорошо, и "рано или поздно мы к ней должны прийти".

"Но она должна быть дешевой, так же, как атомная. И когда сегодня дорогая, слишком дорога или гипердорогая зеленая энергетика подменяет эффективную атомную - это конечно надо расследовать и надо выяснить, откуда это взялось", - добавил Шмыгаль.