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Шмыгаль: "Зеленая" энергетика - это очень хорошо, но с ней есть проблемы

Шмыгаль: "Зеленая" энергетика - это очень хорошо, но с ней есть проблемы
02:11 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay

Новости Бизнеса:Шмыгаль прокомментировал проблемы с "зеленым тарифом".

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о готовности создания рабочей группы, которая должна исследовать проблемы с "зеленым тарифом". Об этом он сказал на заседании комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, передает УНН.

"О возникновении проблемы зеленых тарифов - ... готов присоединиться, создать при министерстве (энергетики и защиты окружающей среды - ред.) рабочую группу, которая исследует, как выдавалось неограниченное количество (разрешений на присоединение к энергосетям - ред.), что сегодня привело к таким перекосам, когда мы вынуждены входить в сложные переговоры и, по большому счету, когда зеленая энергетика дорогая", - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что зеленая энергетика - это очень хорошо, и "рано или поздно мы к ней должны прийти".

Шмыгаль о ценах на электроэнергию: У нас открытый рынок

"Но она должна быть дешевой, так же, как атомная. И когда сегодня дорогая, слишком дорога или гипердорогая зеленая энергетика подменяет эффективную атомную - это конечно надо расследовать и надо выяснить, откуда это взялось", - добавил Шмыгаль.

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Электроэнергия, Зеленая энергетика, ВИЭ, Денис Шмыгаль.
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