Шмыгаль: В Украине почти 500 тысяч безработных

Новости Бизнеса:Общее число официально зарегистрированных безработных в Украине выросло до 487 тысяч человек.

Количество безработных с начала карантина (с 12 марта) выросло на 197 тыс. чел. - до 486 тыс. человек.

По его словам, число зарегистрированных безработных в стране с 12 марта увеличилось на 197 тысяч человек.

Об этом сообщил во время Часа вопросов к правительству премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Общее число зарегистрированных лиц, которые получили статус безработного, по состоянию на 12 мая – 486 тысяч 764 человек. Но практически каждую неделю эта цифра растет. Люди активно регистрируются (регистрируются для получения статуса безработного - ред.)", - сказал он.

Напомним, размер выплат для лиц, получающих минимальную помощь по безработице без учета заработной платы и страхового стажа, на период карантина повышен с 650 гривень до 1 тысячи гривень.