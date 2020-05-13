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Шмыгаль рассказал, на что направляются деньги из фонда борьбы с COVID-19

Шмыгаль рассказал, на что направляются деньги из фонда борьбы с COVID-19
12:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: kmu.gov.ua

Новости Бизнеса:Премьер-министр Денис Шмыгаль в Верховной Раде рассказал, на что тратятся средства из фонда борьбы с COVID-19, который составил 65 млрд.

Средства фонда борьбы с коронавирусом были потрачены на пенсионную реформу, помощь безработным, дополнительные выплаты ФЛП с детьми, а также на дополнительные закупки больницам и зарплаты врачам.

Об этом во время часа вопросов к правительству сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Что именно было сделано властью за период карантина, чтобы уменьшить негативный эффект от кризиса, вызванного пандемией? Месяц назад мы приняли бюджет чрезвычайной ситуации, создали фонд борьбы с коронавирусом на 65 млрд грн", - напомнил Шмыгаль.

Он рассказал, на что были потрачены эти средства.

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"20 млрд грн ушло на пенсионную реформу, 6 млрд получили фонды, которые будут помогать безработным - в частности тем, кто потерял работу за последние месяцы. Это 196 тыс. человек, официально зарегистрированных на бирже. Еще 1,6 млрд грн - это помощь семьям ФЛП с детьми. На 2 млрд грн были профинансированы различные медицинские закупки для больниц. Последним решением мы выделили Минздраву 3,1 млрд грн на дополнительные закупки больницам и зарплаты врачам", - добавил Шмыгаль.

Как сообщалось, Кабинет министров 22 апреля утвердил порядок использования средств Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19. Размер Фонда составляет 65 млрд грн, что было предусмотрено в государственном бюджете.

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Кабмин, Денис Шмыгаль, Covid-19, Фонд борьбы с COVID-19.
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