Скачать
Среда, 13.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Верховная Рада приняла банковский закон: что изменится
Верховная Рада приняла банковский закон: что изменится
В Киеве снизилось количество новых случаев Covid-19
В Киеве снизилось количество новых случаев Covid-19
Борец Грицай: Ролик Усика снимали российские политтехнологи
Борец Грицай: Ролик Усика снимали российские политтехнологи
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 14 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 14 мая

Период карантина: Рада продлила действие налоговых льгот для бизнеса

Период карантина: Рада продлила действие налоговых льгот для бизнеса
14:04 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Википедия

Новости Бизнеса:Также законом предусматривается продолжение моратория на проведение документальных и фактических проверок бизнеса.

Верховная Рада Украины приняла закон о продлении налоговых льгот и об упрощении административных процедур для бизнеса на период карантина, введенного властями в рамках мер для противодействия распространению коронавируса в стране.

Как передает корреспондент, за принятие во втором чтении и в целом законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы относительно дополнительной поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19) проголосовали 333 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как отметил первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк, профильный комитет рекомендовал принять данный законопроект в целом с необходимыми технико-юридическими правками.

Витренко заявил, что его увольняют из "Нафтогаза", и раскритиковал Коболева 

"Этот законопроект продолжает налоговые и другие льготы для украинского бизнеса... Этот закон ждет украинский бизнес, так как, к сожалению, карантин затянулся дольше, чем мы планировали в прошлых редакциях документа, поэтому мы просто обязаны его продлить, чтобы наш бизнес смог хоть как-то пережить эти сложные месяцы", - подчеркнул Железняк.

Согласно пояснительной записке к принятому документу, его целью является необходимость продлить действие налоговых льгот и упрощений административных процедур на период карантина с целью защиты как малого, так и крупного бизнеса, от негативных последствий данных ограничений.

Закон, в частности, предусматривает продление срока неприменения штрафных санкций за нарушения налогового законодательства в период с 1 марта, а также пени до последнего календарного дня месяца (включительно), в котором завершается действие карантина; продолжение моратория на проведение документальных и фактических проверок бизнеса; продолжение освобождения от уплаты ЕСВ за себя ФОПами и лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность на период с 1 по 31 мая 2020 года. 

Коболев назвал свою урезанную зарплату за апрель

Кроме того, документом предполагается уменьшение требований к минимальному размеру уставного капитала банков до 200 млн грн с 500 млн грн, а также продление срока действия Закона Украины "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков", который завершается 1 августа 2020 года, до 2024 года.

Как сообщалось, законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно дополнительной поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19) (№3329-д) был зарегистрирован в Раде 30 апреля.

Кабмин в марте ввел в Украине общенациональный карантин, который будет действовать как минимум до 22 мая. При этом с 11 мая запустили ослабление ряда ограничительных мер по работе бизнеса и жизни граждан. Правительство также представило пятиэтапный план по выводу страны из состояния карантина.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, ВР, Бизнес, Рада.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В пяти областях Украины не выявлено ни одного нового случая COVID-19: карта
02 Неприятный запах изо рта: о каких болезнях можно говорить
03 Морозный циклон с Европы: в Украине существенно похолодает
04 В Украине за сутки подтвердили еще 402 случая заражения COVID-19
05 Что Ваши носки могут поведать о Вашем характере
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский прибыл в Раду и обратился к нардепам
Зеленский прибыл в Раду и обратился к нардепам
В Украине заработали 640 продуктовых рынков
В Украине заработали 640 продуктовых рынков
Кличко просит разрешить работу метро с 25 мая
Кличко просит разрешить работу метро с 25 мая
Экс-участница группы &quot;Время и Стекло&quot; рассказала, что заставляет ее радоваться
Экс-участница группы "Время и Стекло" рассказала, что заставляет ее радоваться
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь