Период карантина: Рада продлила действие налоговых льгот для бизнеса

Новости Бизнеса:Также законом предусматривается продолжение моратория на проведение документальных и фактических проверок бизнеса.

Верховная Рада Украины приняла закон о продлении налоговых льгот и об упрощении административных процедур для бизнеса на период карантина, введенного властями в рамках мер для противодействия распространению коронавируса в стране.

Как передает корреспондент, за принятие во втором чтении и в целом законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы относительно дополнительной поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19) проголосовали 333 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как отметил первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк, профильный комитет рекомендовал принять данный законопроект в целом с необходимыми технико-юридическими правками.

"Этот законопроект продолжает налоговые и другие льготы для украинского бизнеса... Этот закон ждет украинский бизнес, так как, к сожалению, карантин затянулся дольше, чем мы планировали в прошлых редакциях документа, поэтому мы просто обязаны его продлить, чтобы наш бизнес смог хоть как-то пережить эти сложные месяцы", - подчеркнул Железняк.

Согласно пояснительной записке к принятому документу, его целью является необходимость продлить действие налоговых льгот и упрощений административных процедур на период карантина с целью защиты как малого, так и крупного бизнеса, от негативных последствий данных ограничений.

Закон, в частности, предусматривает продление срока неприменения штрафных санкций за нарушения налогового законодательства в период с 1 марта, а также пени до последнего календарного дня месяца (включительно), в котором завершается действие карантина; продолжение моратория на проведение документальных и фактических проверок бизнеса; продолжение освобождения от уплаты ЕСВ за себя ФОПами и лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность на период с 1 по 31 мая 2020 года.

Кроме того, документом предполагается уменьшение требований к минимальному размеру уставного капитала банков до 200 млн грн с 500 млн грн, а также продление срока действия Закона Украины "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков", который завершается 1 августа 2020 года, до 2024 года.

Как сообщалось, законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно дополнительной поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19) (№3329-д) был зарегистрирован в Раде 30 апреля.

Кабмин в марте ввел в Украине общенациональный карантин, который будет действовать как минимум до 22 мая. При этом с 11 мая запустили ослабление ряда ограничительных мер по работе бизнеса и жизни граждан. Правительство также представило пятиэтапный план по выводу страны из состояния карантина.