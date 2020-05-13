Минэкономики: ВВП в І квартале сократился на 1,2%

Новости Бизнеса:В Украине по оценкам Минэкономики, сокращение ВВП в январе-марте 2020 года составляло 1,2%.

По оценкам Минэкономики, сокращение ВВП в январе-марте 2020 года составляло 1,2%.

Об этом говорится в обзоре экономической активности (март 2020 года), сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"Сокращение объемов ВВП в январе-марте оценено Минэкономики на уровне несколько высшем, чем прогнозировалось ранее, – 1,2% против прогнозируемых 0,9% (уменьшение в январе-феврале 2020 года оценено на 0,2%, рост в январе-марте 2019 года составил 2,9%)", - говорится в обзоре.

В министерстве отмечают, что в марте 2020 года в промышленности, как и ожидалось, падение производства углубилось до 7,7% (по сравнению с минус 1,5% в феврале 2020 года). Ускорение падения наблюдалось во всех основных подвидах промышленности, в частности, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – до 10,0% (минус 1,8% в феврале 2020 года), в перерабатывающей промышленности - до 8,5% (минус 0,4% соответственно) и добывающей промышленности – до 4,3% (минус 4,1% соответственно).

Как сообщалось, Международный валютный фонд ожидает серьезного падения уровня экономического роста в Украине из-за коронавируса – до минус 7,7% по итогам 2020 года.