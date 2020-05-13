В Кабмине внесли изменения в устав "Укрзализныци"

Новости Бизнеса:В Украине Кабинет министров внес изменения в устав "Укрзализныци".

Кабинет министров Украины внес изменения в устав "Укрзализныци".

Так, Кабмин проголосовал за внесение изменений в поект постановления Кабинета министров Украины "Некоторые вопросы деятельности акционерного общества "Украинская зализницяˮ.

Отныне Мининфраструктуры будет разрабатывать и подавать прект актов на решения по вопросам, которые касаются исключительно компетенции общего собрания наблюдательного совета.

Также определен количественный состав наблюдательного совета не менее 5 и не более 7 членов, большинство из которых должны быть независимыми членами наблюдательного совета.

Как сообщалось, Кабмин уволил временного главу Укрзализныци.

Как сообщалось, Укрзализныця разработала план восстановления пригородного сообщения.