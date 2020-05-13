Ослабление карантина: Шмыгаль рассказал, когда состоится переход на второй этап

Новости Украины:Денис Шмыгаль рассказал, когда состоится переход на второй этап ослабления карантина в Украине.

В Украине переход на второй этап ослабления карантина с 22 мая, возможен, если ситуация с COVID-19 будет двигаться по позитивному сценарию.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, во время заседания правительства.

"Сейчас мы фактически на так называемом плато заболеваемости, когда ежедневно количество заболевших примерно на одном уровне, но количество тех, кто выздоровел увеличивается ежедневно и сегодня рекордное количество тех, кто выздоровел — это 343 человека... К сожалению, оно пока не превышает количества заболевших сегодня, но эта умеренная статистика сегодня результат наших мероприятий... Если ситуация будет двигаться по такому позитивному сценарию то с 22 мая возможен переход ко второму этапу послаблений", — рассказал Шмыгаль.

По его словам, правительство работает над переходом на второй этап совместно с Министерством здравоохранения, с главным государственным эпидемиологическим врачом и другими министерствами и министрами.

"Но это не будет означать полную отмену карантина", — добавил он.

Как сообщалось, детские сады в Украине откроют согласно плану поэтапного выхода из карантина, когда будет возобновлена работа междугородного и пригородного транспорта.