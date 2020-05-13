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ВНО 2020: в Минобразования назвали условия проведения

ВНО 2020: в Минобразования назвали условия проведения
15:43 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook

Новости Украины:ВНО в Украине пройдет в период с 25 июня по 17 июля, в пунктах проведения тестирования будут обеспечены безопасные условия для детей.

Внешнее независимое оценивание в Украине пройдет в период с 25 июня по 17 июля, в пунктах проведения тестирования будут обеспечены безопасные условия для детей.

Об этом на заседании правительства заявила исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий.

"Учебный год в учреждениях общего среднего образования заканчивается в мае, согласно утвержденной структуры учебного года. Это говорится о учебных занятиях. По подготовке к ВНО: в марте на сайте Минобразования было обнародовано сценарий завершения учебного года и проведения ВНО. Сейчас мы работаем над реализацией первого сценария. То есть мы проводим ВНО с 25 июня по 17 июля", - сказала Мандзий.

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По ее словам, пробное ВНО ориентировочно состоится 15 и 17 июня.

"О возможности регистрации на ВНО, то с 6 по 18 мая есть возможность регистрации на ВНО ближе к пункту проживания участника. В более 1,5 тыс. пунктов тестирования будут обеспечены безопасные условия, соответствующий рекомендательный материал и распоряжения государственного санитарного врача готовим вместе с Минздравом", - добавила и.о. министра.

Как сообщалось, Минобразования определилось с датами проведения ВНО.

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Украина, ВНО, Минобразования, МОН, Карантин.
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