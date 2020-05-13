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Соцсети РФ: в ОП подтвердили, что Зеленский планирует продлить запрет

Соцсети РФ: в ОП подтвердили, что Зеленский планирует продлить запрет
15:20 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости Украины:Владимир Зеленский планирует продлить запрет на российские социальные сети "Вконтакте" и "Одноклассники".

Президент Украины Владимир Зеленский планирует продлить запрет на российские социальные сети "Вконтакте" и "Одноклассники".

Об этом сообщил источник в Офисе Президента.

"Да, планируется продлить запрет "Вконтакте" и "Одноклассников", - сообщили в ОП.

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Также в Офисе Президента отметили, что должно быть принято решение СНБО о продлении запрета российских соцсетей, после чего глава государства подпишет соответствующий указ.

В то же время в ОП не уточнили, когда именно состоится заседание Совета нацбезопасности.

Как сообщалось, заместитель председателя фракции партии"Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что указ Президента Украины о продлении санкций против российских социальных сетей и интернет-сервисов ожидается 14 мая.

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Член фракции"Голос" Роман Лозинский 13 мая объявил, что в Раде собрали более 150 подписей народных депутатов для проведения внеочередного заседания Верховной Рады и принятия на нем постановления о продлении санкций против российских соцсетей и сервисов.

Ранее, 10 апреля, Служба безопасности Украины внесла в СНБО предложения о продлении запрета российских соцсетей еще на три года.

По словам главы СБУ Ивана Баканова, он инициировал дальнейший запрет не только сетей"ВКонтакте" и"Одноклассники", но и сервисов"Яндекс", Mail.ru,"Доктор Веб","Касперский", 1С и"Парус".

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В мае 2017 года тогдашний Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о введении санкций на три года против российской интернет-компании"Яндекс", а также Mail.Ru Group, соцсетей"ВКонтакте" и"Одноклассники".

Соответствующее решение было принято в связи с тем, что, по данным СБУ, российские спецслужбы ведут гибридную войну против населения Украины, используя в своих специальных операциях эти интернет-ресурсы.

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Украина, РФ, ОП, ОПУ.
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