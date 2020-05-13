Верховная Рада приняла банковский закон: что изменится

Новости Украины:Рада приняла необходимый для программы с МВФ закон о банковской деятельности, "за" - 270 голосов.

Верховная Рада в среду приняла необходимый для заключения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ) закон об усовершенствовании механизмов регулирования банковского деятельности (№2571-д) во втором чтении и в целом.

Законопроект поддержали 270 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

Рассмотрение документа состоялось по особой процедуре. Поддержать его принятие прибыл президент Владимир Зеленский.

Ко второму чтению народные депутаты подали 16,5 тыс. поправок, из которых профильный комитет парламента предложил полностью учесть 186.

"На сегодня в таблице, которая была утверждена комитетом, содержится 241 предложение и поправка, из них отклонено 11, учтено полностью 186", - сообщил глава комитета Даниил Гетманцев.

По данным НБУ, который активно поддерживал этот проект, закон позволит сделать необратимым процесс выведения банков с рынка. Решение НБУ о выводе банков нельзя будет отменить, а банк вернуть к жизни. Ликвидация банка продолжится при любых условиях, а суды не смогут подменять собой Национальный банк.

При этом в НБУ отмечают, что закон - лишь дополнительный предохранитель для возврата "ПриватБанка" Игорю Коломойскому, поскольку это невозможно даже по действующему законодательству. При этом в законе есть норма, что предыдущий владелец национализированного банка не может ни требовать возврата банка обратно, ни требовать компенсацию за банк.

Однако собственникам обанкротившихся банков будет предоставлена возможность защитить свои права. В законе четко определены условия и процедура получения компенсации. Владелец банка может обратиться в суд, и доказать, что НБУ незаконно принял решение о выводе банка, а затем доказать, что ему нанесен ущерб.

Для того чтобы процесс был справедливым, будет арбитр в виде международной аудиторской фирмы, которая будет отвечать за правильность расчетов компенсации.

При этом закон касается не только "ПриватБанка", но и многих других, которые обанкротились во время кризиса 2014-2015 годов и владельцы которых оспаривают решения НБУ в судах.