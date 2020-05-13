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В Кабмине раньше времени разрешили экспорт этилового спирта

В Кабмине раньше времени разрешили экспорт этилового спирта
17:28 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: facebook

Новости Бизнеса:Правительство разрешило экспорт этилового спирта с 15 мая вместо 1 июня.

Кабинет министров раньше времени снял запрет на экспорт из Украины этилового спирта для медицинских целей, разрешив поставки с 15 мая 2020 года вместо ранее установленного срока 1 июня.

Такое решение правительство приняло на заседании 13 мая.

Согласно пояснительной записке к соответствующему постановлению, производственные мощности украинских спиртовых заводов составляют около 600 миллионов литров спирта в год, в том числе мощности госпредприятия "Укрспирт" – 300 миллионов литров в год. При этом спрос на этиловый спирт на внутреннем рынке за последние годы не превышает 70-80 миллионов литров в год, а загруженность государственных спиртовых заводов составляет не более 13%.

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Также приводятся данные Госстата, согласно которым экспорт спирта в 2019 году составил 9,3 миллиона литров, в том числе "Укрспирт" экспортировал 5,9 миллиона литров. За два месяца 2020 года зарубежные поставки этилового спирта составили 1,1 миллиона литров, что фактически в полном объеме является экспортом "Укрспирта".

"Предлагается изменить срок действия лицензирования экспорта спирта этилового… необходимого для медицинских целей и фармацевтической промышленности, на срок до 15.05.2020, то есть фактически отменить временный запрет экспорта спирта ранее установленного правительством срока", - говорится в пояснительной записке к постановлению.

Как сообщалось, 23 марта правительство приняло решение до 1 июня запретить экспорт этилового спирта с территории Украины.

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Со 2 по 30 апреля "Укрспирт" произвел и поставил 4 миллиона литров сырья украинским производителям антисептиков. Это стало возможным благодаря принятому Верховной Радой закону о дополнительных экономических гарантиях в связи с распространением коронавирусной болезни, который до 30 апреля разрешал изготавливать дезинфицирующее средство (сырье для антисептиков) на базе заводов ГП "Укрспирт".

Государственное предприятие "Укрспирт", созданное на базе одноименного концерна в 2010 году, является монополистом в спиртовой отрасли Украины.

Правительство начало приватизацию госпредприятия "Укрспирт", которую планирует завершить до 1 июля 2021 года. На продажу будет выставлен 41 завод предприятия.

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Украина, Кабмин, Спирт.
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