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В Раде поддержали "законопроект о банкротстве"

В Раде поддержали "законопроект о банкротстве"
19:59 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости Бизнеса:В Украине ВР приняла законопроект "о банкротстве".

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3322 "О внесении изменений в Кодекс Украины по процедурам банкротства (относительно недопущения злоупотреблений в сфере банкротства на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)".

Документ поддержали 238 народных депутатов.

Законопроектом предлагается на период действия карантина ввести механизм, который позволит уберечь от банкротства предприятия, которые по объективным причинам не могут выполнять свои обязательства перед кредиторами.

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"В период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), а также в связи с тем, что большое количество субъектов хозяйствования окажется под угрозой банкротства в результате экономико-социальных последствий объявленной ВОЗ пандемии существует необходимость предусмотреть компенсаторные механизмы, которые позволят таким субъектам получить время и возможность для восстановления платежеспособности", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Так, законодательный акт устанавливает, что временно на период действия карантина, и в течение 90 дней со дня его отмены не допускается открытие производства по делу о банкротстве должников - юридических лиц по заявлению кредиторов по требованиям к должнику, возникшим с 1 февраля 2020 года. Также комитет кредиторов и обеспеченный кредитор (в отношении имущества, которое является предметом обеспечения) вправе принять решение о приостановлении проведения аукционов по продаже имущества должника. В случае принятия такого решения, арбитражному управляющему запрещено осуществлять объявление о проведении аукциона.

Законодательный акт отменяет ответственность арбитражных управляющих за несовершение действий, предусмотренных Кодексом по процедурам банкротства в случае, если их совершение не соответствует требованиям карантина, установленного Кабинетом министров Украины по предотвращению возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19).

 

Важным аспектом являются предложения о приостановлении начисления процентов на обязательства должника перед кредиторами, которые реструктуризированы планом санации или реструктуризации долгов должника. Штрафные санкции за невыполнение должником таких обязательств не начисляются. Просроченные обязательства, предусмотренные планом санации или реструктуризации долгов должника, подлежат рассрочке на срок выполнения плана санации или реструктуризации долгов должника.

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Украина, ВР, Кабмин, Рада, Банкротство.
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