Министр финансов о реформах таможни: На 30-40% будут обновлены кадры

Новости Бизнеса:Марченко анонсировал обновление кадров на таможне на 30-40%.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что на таможне на 30-40% обновят кадры, чтобы она не ассоциировалась с "коррупционным монстром". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Министр финансов Сергей Марченко представил комплексный план мер по реформированию и развитию таможенных органов, который состоит из трех ключевых направлений. Первый — функциональный. Он обеспечивает контроль государства на всех этапах деятельности таможни и уменьшает коррупционные риски", — указано в сообщении.

Отмечается, что основные маркеры этого направления — это уменьшение влияния человеческого фактора и цифровизация.

"Второе направление — мотивационное. Таможня перестанет ассоциироваться у людей и бизнеса с коррупционным монстром. На 30-40% будут обновлены кадры. Будет проведена процедура оценки добропорядочности таможенников. При этом мы четко определим все вопросы по зарплатам и бонусам. И здесь все будет прозрачно. Третье направление — сервисное. Максимальная прозрачность и ясность правил по лучшими практиками западных стран. Срок реализации всех мероприятий — до сентября 2020 года", — сказал Сергей Марченко.