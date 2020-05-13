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Таможенная реформа: Кабмин утвердил план

Таможенная реформа: Кабмин утвердил план
18:11 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: facebook

Новости Бизнеса:По словам главы Минфина, 15 мая планируется заслушать всех руководителей региональных таможен о результатах их работы.

Кабинет министров Украины утвердил план мероприятий по реформированию и развитию таможенных органов.

Соответствующее решение было принято в ходе сегодняшнего заседания правительства.

"Это четкий план мероприятий, который предусматривает пошаговый ежедневный отчет таможенных органов до сентября этого года... Каждый таможенник получает четкие KPI (ключевые показатели эффективности), по которым мы будем их оценивать", - сказал министр финансов Украины Сергей Марченко в ходе брифинга после заседания правительства.

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Он также сообщил о том, что 15 мая состоится заседание коллегии Таможенной службы, на котором планируется заслушать всех руководителей региональных таможен о результатах их работы за последний период времени.

"По результатам работы коллегии будут соответствующие кадровые решения. Мы будем проводить такие заседания коллегии до тех пор, пока не наладим эффективную работу таможни", - добавил министр финансов.

Как сообщалось, Кабинет министров в декабре 2018 года принял решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы.

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По итогам конкурсного отбора 5 июля 2019 года первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов стал руководителем Государственной таможенной службы, которая официально заработала в Украине с 8 декабря прошлого года.

24 апреля на внеочередном заседании Кабинет министров Украины уволил руководителя Государственной таможенной службы Максима Нефедова, а также его заместителей Роберта Зелди, Сергея Петухова и Дениса Шендрика. В последнее время работа ведомства подверглась критике из-за провала по выполнению доходной части госбюджета.

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Украина, Таможня, Кабмин.
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