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Четверг, 14.05.2020
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Доплата в 300%: Глава Минздрава отчитался по выплатам медикам

Доплата в 300%: Глава Минздрава отчитался по выплатам медикам
11:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Большинство областей выплатили в полном объеме зарплату за март медикам с учетом надбавки в 300% медикам, которые борются с COVID-19.

 Почти все регионы осуществили выплаты 300% надбавки медикам, борющимся с COVID-19, за март, а Национальная служба здоровья начала выплаты за апрель, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"Что касается выплат зарплат за март: правительство выделило средства. Почти все области, согласно отчетам, выплатили зарплату в полном объеме. Это и Киев, и Киевская область, и Херсонская, и Львовская. Почти все выплатили. Информация уточняется, и я думаю, что сегодня мы скажем по каждой области",- сказал он.

Министр также отметил, что если медики не в штате больницы, но привлекались к лечению пациентов с коронавирусом, они также могут получить доплаты.

Степанов: Выплаты медикам за апрель начнутся на этой неделе

"Если мы говорим о медработниках, которые лечат пациентов с COVID-19, то персональный состав этих медработников определяет главврач, который как руководитель медучреждения получает средства за лечение больных, где учтено 300% доплаты медработникам. Главврач определяет какому медработнику что заплатить. В том числе, если с больными коронавирусом работал медик, которого нет в штате этого медучреждения, но есть механизмы выплат – я не вижу в этом проблемы",- сказал министр.

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Минздрав, Врачи, Медики, Коронавирус, Covid-19.
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