Финансовая помощь: в ЕС пообещали Украине 500 млн евро после решения МВФ

Новости Бизнеса:ЕС готов предоставить Украине макрофинансовую помощь сразу после одобрения МВФ решения о дальнейшем сотрудничестве с Киевом.

Европейский Союз готов предоставить Украине макрофинансовую помощь в размере 500 млн евро сразу после одобрения Международным валютным фондом решения о дальнейшем сотрудничестве с Киевом.

Об этом заявил комиссар ЕС по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи во время видеовстречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, передает МИД.

Так, Кулеба сообщил еврокомиссару о прогрессе евроинтеграционных реформ в Украине, принятии важных законодательных решений, в частности, закона о банковской деятельности.

"Еврокомиссар приветствовал это решение украинского парламента и добавил, что Украина выполнила все условия для выделения дальнейшей макрофинансовой помощи ЕС. Как только МВФ предоставит свою окончательную оценку и одобрит дальнейшее сотрудничество с Украиной, ЕС будет готов к выделению второго транша четвертой программы макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро незамедлительно", - сообщили в МИД по итогам переговоров.

Глава МИД Украины выразил благодарность за инициативу Еврокомиссии предоставить Украине 1,2 млрд евро специальной макрофинансовой помощи для стабилизации экономики в связи с пандемией.

Добавим, в правительстве ожидают решения МВФ относительно дальнейшего сотрудничества с Украиной до конца мая.