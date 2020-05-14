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Глава Нацбанка рассказал, куда пойдут деньги от МВФ

Глава Нацбанка рассказал, куда пойдут деньги от МВФ
16:28 Сегодня Телеграф Экономическая Правда Фото: facebook

Новости Бизнеса:Сотрудничество с МВФ открывает для Украины двери для получения дополнительного финансирования от Всемирного банка.

Сотрудничество с МВФ открывает для Украины двери для получения дополнительного финансирования от Всемирного банка, Еврокомиссии и правительств Японии и Канады, а все средства пойдут на покрытие дефицита госбюджета. 

Об этом в интервью ВВС News Украина заявил председатель НБУ Яков Смолий. 

По его словам, Украина сможет получить первый транш по новой программе сотрудничества с Фондом в конце мая - начале июня, все средства пойдут на покрытие дефицита госбюджета.

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Смелый добавил, что до конца года МВФ может предоставить Украине до 3,5 млрд долларов. Общая сумма программы, которая продлится 1,5 года, - около 5 млрд долларов. 

Глава Нацбанка подчеркнул, что общая сумма займов от МВФ, которые Украина может получить в 2020-2021 годах и по программе stand-by, и по программе расширенного финансирования, которая обсуждалась ранее, является одинаковой.

"По предварительной договорённости, все суммы, которые мы обсуждали с МВФ и другими донорами, будут направлены в государственный бюджет на покрытие дефицита", - добавил он.

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Украина, МВФ, Финансы.
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