Глава Нацбанка рассказал, куда пойдут деньги от МВФ

Новости Бизнеса:Сотрудничество с МВФ открывает для Украины двери для получения дополнительного финансирования от Всемирного банка.

Сотрудничество с МВФ открывает для Украины двери для получения дополнительного финансирования от Всемирного банка, Еврокомиссии и правительств Японии и Канады, а все средства пойдут на покрытие дефицита госбюджета.

Об этом в интервью ВВС News Украина заявил председатель НБУ Яков Смолий.

По его словам, Украина сможет получить первый транш по новой программе сотрудничества с Фондом в конце мая - начале июня, все средства пойдут на покрытие дефицита госбюджета.

Смелый добавил, что до конца года МВФ может предоставить Украине до 3,5 млрд долларов. Общая сумма программы, которая продлится 1,5 года, - около 5 млрд долларов.

Глава Нацбанка подчеркнул, что общая сумма займов от МВФ, которые Украина может получить в 2020-2021 годах и по программе stand-by, и по программе расширенного финансирования, которая обсуждалась ранее, является одинаковой.

"По предварительной договорённости, все суммы, которые мы обсуждали с МВФ и другими донорами, будут направлены в государственный бюджет на покрытие дефицита", - добавил он.