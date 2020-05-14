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МИД Украины: необходима реакция международного сообщества на атаки РФ на Донбассе

МИД Украины: необходима реакция международного сообщества на атаки РФ на Донбассе
14:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: twitter

Новости Украины:В МИД Украины заявили, что необходим международный ответ на атаки наемников России на Донбассе на позиции украинских военных.

Необходим международный ответ на атаки наемников России на Донбассе на позиции украинских военных, заявила спикер Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко.

"9 обстрелов российскими наемниками вчера привели к тому, что один украинский солдат был убит и двое других были ранены на Донбассе. Российские войска продолжают свои трусливые атаки, уже сегодня состоялось 5 обстрелов украинских позиций.

Необходим международный ответ, чтобы остановить российскую агрессию и прекратить убийства", - написала она в Twitter в четверг.

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Как сообщалось, за минувшие сутки российские наемники девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб один украинский военнослужащий, еще двое ранены.

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Украина, МИД, РФ, Донбасс, Агрессия.
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