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Закон о массовом тестировании на коронавирус передан на подпись Зеленскому

Закон о массовом тестировании на коронавирус передан на подпись Зеленскому
13:06 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Голова ВРУ Дмитрий Разумков подписал закон № 3380 и передал его на подпись президенту 13 мая.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон о внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения способности системы здравоохранения страны противодействовать распространению коронавирусной болезни COVID-19.

Как сообщается на странице законопроекта на сайте парламента, 13 мая закон был "возвращен с подписью председатель Верховной Рады" и "направлен на подпись президенту".

Как сообщалось, 7 мая Верховная Рада приняла закон о повышении способности системы здравоохранения противодействовать COVID-19. За законопроект №3380 в целом проголосовали 336 депутатов.

Законопроект №3380, авторства 25-ти депутатов разных фракций предусматривает, что повысить способности реагирования системы здравоохранения Украины на распространение COVID-19 можно, действуя в трех направления. В частности, путем налаживания алгоритмов и обеспечения системы массового тестирования (на амбулаторном и стационарном уровнях), усилением мощности и обеспеченности определенных учреждений здравоохранения, которые принимают больных COVID-19, а также улучшая условия труда медперсонала.

Проект закона предусматривает возможность привлечения врачей-интернов и врачей-специалистов без присвоения или подтверждения квалификации к участию (на волонтерских началах) в мероприятиях по противодействию COVID-19 на условиях и с учетом ограничений, которые определит Минздрав.

Законопроект также предусматривает повышение размера пособия по временной нетрудоспособности медработникам, находящимся на самоизоляции, учитывая контакт с больным COVID-19 при исполнении служебных обязанностей, до 100% средней заработной платы (дохода) независимо от страхового стажа.

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Кроме того, законопроект предусматривает изменение алгоритма ПЦР-тестирования на COVID-19 за средства бюджета. В частности, Минздрав должен обеспечить организацию проведения тестирования на амбулаторном и стационарном уровнях в зависимости от медицинских показаний соответствии с отраслевыми стандартами медицинской медпомощи.

Обязательное тестирование должно проводиться для лиц, обращающихся за медпомощью с признаками СOVID-19 и лиц, имеющих установленный контакт с ними.

Кроме того, регулярное тестирование является обязательным для медиков и других сотрудников медучреждений, оказывающих медпомощь больным COVID-19, а также для лиц, осуществляющих мероприятия, связанные с недопущением распространения коронавирусной болезни, в том числе для работников Нацполиции и Нацгвардии, независимо от того, имели ли они контакт с больными COVID-19.

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Дмитрий Разумков, Covid-19, Тестирование на коронавирус.
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