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В текущем году Нафтогаз обеспечил 12% доходов госбюджета

В текущем году Нафтогаз обеспечил 12% доходов госбюджета
16:50 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости Бизнеса:В Украине за четыре месяца Группа "Нафтогаз" оплатила в государственный бюджет 28 млрд грн.

За четыре месяца 2020 года Группа "Нафтогаз" оплатила в государственный бюджет 28 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"По оперативным данным за январь - апрель 2020 года Группа Нафтогаз перечислила в государственный бюджет около 28 млрд грн налогов и сборов. Поступления от Группы Нафтогаз составили более 12% общих доходов государственного бюджета за январь-апрель 2020 года", - говорится в сообщении.

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Группа Нафтогаз остается крупнейшим плательщиком налогов в Украине, напомнили в пресс-службе.

Как сообщалось, по результатам 2019 года фактический совокупный объем налоговых и дивидендных платежей Группы Нафтогаз в государственный бюджет составил 121 млрд грн.

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Украина, Нафтогаз, Бюджет.
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