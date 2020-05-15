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В Украине насчитывается более 3000 миллионеров

В Украине насчитывается более 3000 миллионеров
11:14 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Доходы более 1 млн грн в январе-апреле задекларировали свыше 3 тысяч украинцев.

В Украине с 1 января 2020 года стартовала кампания декларирования доходов, полученных гражданами в 2019 году, в рамках которой в январе-апреле текущего года доходы свыше 1 млн грн задекларировали 3150 граждан. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины.

Сообщается, что в целом за указанный период украинцы подали более 200 тысяч деклараций об имущественном состоянии и доходах на сумму 32,1 млрд грн.

В частности, такими гражданами из полученных доходов определены налоговые обязательства к уплате в бюджет в размере свыше 990 млн грн, из них 871 млн грн - налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и почти 120 млн грн - военный сбор.

Отмечается, что доходы свыше 1 млн грн наиболее активно декларировали жители Киева (почти 1,2 тыс. человек), Харьковской и Днепропетровской областей, которые насчитывают 278 и 270 миллионеров соответственно.

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"Наибольшие суммы налоговых обязательств к уплате определены жителями Львовской области - 25 млн грн и города Киева - 23 млн грн с доходов, полученных за пределами Украины", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что кампания декларирования доходов продолжается и подать декларацию об имущественном состоянии и доходах граждане могут в электронном кабинете. Последний день подачи декларации – 30 июня. Налоговые обязательства, определенные такими физическими лицами в декларациях, должны быть оплачены до 1 октября 2020 года.

Как сообщалось, украинцы по результатам декларационной кампании 2019 года задекларировали 94,37 млрд грн полученных доходов за 2018 год, что на 39,9% больше, чем по итогам предыдущей кампании.

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Миллионеры, Налоговая, Декларации, НДФЛ.
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