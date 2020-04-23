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Проще и удобнее: НАПК намерено перезапустить реестр деклараций

Проще и удобнее: НАПК намерено перезапустить реестр деклараций
01:14 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:НАПК планирует перезапустить реестр деклараций.

В течение этого года Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции планирует перезапустить работу реестра деклараций.

Об этом информирует пресс-служба агентства в Telegram.

"В течение 2020 года мы планируем перезапустить Реестр деклараций, сделав его удобным как для декларантов, так и для граждан, которые анализируют размещены данные", - говорится в сообщении.

Также в НАПК разрабатывают образовательные и технологические инициативы, "чтобы субъекты декларирования быстро и легко могли найти информацию, которая им нужна для заполнения декларации".

"НАПК стремится сделать процесс декларирования проще для добропорядочных чиновников, в то же время создав эффективные условия для быстрого выявления нарушений в декларациях тех, кто хочет скрыть собственные доходы", - цитирует пресс-служба заместителя председателя НАПК Романа Сухоставца.

Как отметили в пресс-службе, новая команда НАПК за время работы уже реализовала ряд инициатив: даны разъяснения по применению положений Закона Украины "О предупреждении коррупции"; Создана специальная "горячая линия"; Создан информационный портал "Декларируйся 2020".

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Как отмечается, НАПК пересмотрело технические требования к полям декларации, а также возобновилась работа "чат-бота Тараса", были проведены тренинги для почти двух тысяч субъектов декларирования.

В агентстве при этом заметили, что "это только первые шаги на пути к созданию действительно удобных условий декларирования для добропорядочных работников".

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Декларации, НАПК, Реестр деклараций.
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