ПФУ направили почти 33 млрд на выплаты пенсий в апреле

Новости Украины:В апреле 2020 года ПФУ направил на выплаты пенсий более 32 млрд гривен.

Пенсионный фонд Украины направил на выплату пенсий с начала апреля 32,9 млрд грн.

Об этом информируют на странице ведомства в Facebook.

"22 апреля 2020 года Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий. На пенсионные выплаты направлено 1,5 миллиарда гривень. С начала месяца профинансированы пенсии на сумму 32,9 миллиарда гривень", - говорится в сообщении.

В ПФУ напоминают, что выплату пенсий проведут в определенную каждому пенсионеру дату в установленном порядке: пенсию зачислят на счет в банке, а тем, кто выбрал АО "Укрпочта", пенсии доставят почтальоны домой.

Напомним:

На 22 апреля в Украине зафиксировали 467 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 6 592.

Количество диагностированных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2,56 миллиона. Зарегистрировано 177,4 тысячи летальных случаев, из них в США - более 45 000.