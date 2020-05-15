Вопрос о МВФ: Саакашвили уточнил свою позицию

Новости Бизнеса:Саакашвили заявил, что стратегически Украина должна двигаться к сиуации, когда помощь МВФ больше не потребуется.

Глава Исполнительного комитета реформ Саакашвили заявил, что любые попытки сейчас выйти из программы МВФ будет отвечать только врагам Украины, но стратегически Украина должна двигаться к сиуации, когда помощь Фонда больше не потребуется.

Об этом он написал в Facebook.

"Некоторые люди неправильно поняли мою позицию по МВФ.

Я много раз говорил, что пока Украина не имеет альтернативы хорошего сотрудничества, поскольку особенно во времена кризиса Украине нужны деньги, и более того, МВФ сыграл важную роль в продвижении некоторых столь необходимых реформ", - подчеркнул он.

"На данном этапе я за укрепление связей, которые полезны для программы реформ в Украине. Стратегически, как это сделала Грузия во время моего президентства, мы должны двигаться к ситуации, когда помощь МВФ больше не нужна, поскольку у нас будут здоровые финансы и наша собственная программа радикальных реформ", - добавил Саакашвили.