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Перспективы сотрудничества: Ермак и Саакашвили онлайн-конференцию с послами G7

Перспективы сотрудничества: Ермак и Саакашвили онлайн-конференцию с послами G7
14:17 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook

Новости Украины:Андрей Ермак и Михеил Саакашвили провели онлайн-конференцию с послами стран "Большой семерки".

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и глава Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили провели онлайн-конференцию с послами стран "Большой семерки".

Об этом Саакашвили сообщил в Facebook.

Во время онлайн-конференции послов стран "Большой семерки" проинформировали о планах работы Национального совета реформ при Президенте Украины и обсудили формат дальнейшего сотрудничества.

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"Вместе с Андреем Ермаком провели Zoom конференцию с послами большой 7-ки и рассказали им про планы Нацрады по реформам. Мы получили поддержку и обговорили возможности сотрудничества", - написал Саакашвили.

Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский 7 мая назначил бывшего президента Грузии, экс-председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ.

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Украина, МИД, Сотрудничество, G7.
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