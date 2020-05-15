Степанов: в некоторых областях уже начинаются выплаты надбавок медикам за апрель

Новости Украины:Зеленский обещает держать на личном контроле вопрос выплат, пока последний врач, который борется с коронавирусом, не получит надбавку.

12 регионов полностью выплатили за март обещанные надбавки медикам, которые борются с COVID-19, остальные - проводят финальные расчеты.

Как передает пресс-служба Офиса президента, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на традиционном совещании о предотвращении распространения коронавируса под председательством президента Владимира Зеленского.

Степанов сообщил, что уже 12 областей Украины на 100% выплатили надбавки к зарплатам за март медикам, которые борются с коронавирусом. Остальные регионы проводят финальные расчеты. В некоторых областях начинаются выплаты надбавок за апрель, в частности Черновицкий областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф уже получил на это около 19 млн грн.

"Я буду держать вопрос доплат врачам на контроле, пока свои надбавки за такой тяжелый и ответственный труд не получит последний врач, который борется с коронавирусом", - отметил Зеленский.

Как сообщалось, 14 мая министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что почти все регионы выплатили за март 300% надбавки медикам, работающим с больными COVID-19.