Госпогранслужба: эвакуационными рейсами из-за границы вернулись еще более 580 украинцев

Новости Украины:В Украину прибыли еще более 580 человек на эвакуационных рейсах.

В аэропорту "Борисполь" пограничники оформили более 580 человек, прибывших самолетами из Женевы, Бангкока, Франкфурта, Баку и Анкары.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

"За прошедшие сутки аэропорт "Борисполь" принял 5 пассажирских чартерных и специальных рейсов. Всего пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" оформили 581 человека, прибывших самолетами из Женевы, Бангкока, Франкфурта, Баку и Анкары", - говорится в сообщении.

В обязательном порядке стражи границы провели температурный скрининг каждого пассажира. Лиц с повышенной температурой тела не обнаружено. Также ни один из пассажиров не жаловался на самочувствие, сообщили в ведомстве.

Из числа прибывших граждан - 167 человек согласились и отправились на обсервацию. Остальные пассажиры установили мобильное приложение "Дій вдома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам. Внесение гражданами необходимой информации в мобильное приложение "Дій вдома" пограничники проверили во время паспортного контроля.

Как отмечают в ГПСУ, в целом за прошедшие сутки пограничники оформили на въезд в Украину и на выезд из Украины 16,2 тыс. человек.

Как сообщалось, в конце апреля для эвакуации украинцев из-за рубежа возобновили специальные рейсы.

По состоянию на утро 15 мая в Украине подтверждены 17 330 случаев COVID-19, из них 476 летальных, 4 473 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 483 новых случая.