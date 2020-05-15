Скачать
Пятница, 15.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Киеве еще полсотни человек заболели коронавирусом
В Киеве еще полсотни человек заболели коронавирусом
В Украине запускают массовое тестирование на антитела к коронавирусу
В Украине запускают массовое тестирование на антитела к коронавирусу
Допинг россиянина помог украинцу получить "бронзу" ЧЕ-2014
Допинг россиянина помог украинцу получить "бронзу" ЧЕ-2014
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 16 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 16 мая

Госпогранслужба: эвакуационными рейсами из-за границы вернулись еще более 580 украинцев

Госпогранслужба: эвакуационными рейсами из-за границы вернулись еще более 580 украинцев
14:03 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ГПСУ

Новости Украины:В Украину прибыли еще более 580 человек на эвакуационных рейсах.

В аэропорту "Борисполь" пограничники оформили более 580 человек, прибывших самолетами из Женевы, Бангкока, Франкфурта, Баку и Анкары.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

"За прошедшие сутки аэропорт "Борисполь" принял 5 пассажирских чартерных и специальных рейсов. Всего пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" оформили 581 человека, прибывших самолетами из Женевы, Бангкока, Франкфурта, Баку и Анкары", - говорится в сообщении.

Денисова посетила отель, в котором находятся новорожденные от суррогатных матерей

В обязательном порядке стражи границы провели температурный скрининг каждого пассажира. Лиц с повышенной температурой тела не обнаружено. Также ни один из пассажиров не жаловался на самочувствие, сообщили в ведомстве.

Из числа прибывших граждан - 167 человек согласились и отправились на обсервацию. Остальные пассажиры установили мобильное приложение "Дій вдома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам. Внесение гражданами необходимой информации в мобильное приложение "Дій вдома" пограничники проверили во время паспортного контроля.

Как отмечают в ГПСУ, в целом за прошедшие сутки пограничники оформили на въезд в Украину и на выезд из Украины 16,2 тыс. человек.

В Украине запускают массовое тестирование на антитела к коронавирусу 

Как сообщалось, в конце апреля для эвакуации украинцев из-за рубежа возобновили специальные рейсы.

По состоянию на утро 15 мая в Украине подтверждены 17 330 случаев COVID-19, из них 476 летальных, 4 473 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 483 новых случая.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Эвакуация, Карантин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Не переборщите: известно, кому противопоказано есть много огурцов
02 Официально подтвержден диагноз российской актрисы Анастасии Заворотнюк
03 Страдают почки и печень: чем так опасен частый прием обезболивающих?
04 Прогноз погоды на выходные: Украину накроют дожди и грозы
05 Итоги дня 14 мая: COVID-19 в Украине, сессии и аттестации 2020
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Карта коронавируса в Украине и мире 15 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 15 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 15 мая
Из-за пробок ограничат въезд грузовиков в Киев
Из-за пробок ограничат въезд грузовиков в Киев
&quot;ВИА Гра&quot; ищет новую солистку: причина
"ВИА Гра" ищет новую солистку: причина
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь