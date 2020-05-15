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В Украине запускают массовое тестирование на антитела к коронавирусу

В Украине запускают массовое тестирование на антитела к коронавирусу
13:52 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:На следующей неделе планируется начать массовое тестирование украинцев на антитела к коронавирусу.

Министерство здравоохранения планирует на следующей неделе начать массовое тестирование украинцев методом ИФА (иммуноферментный анализ) для выявления антител к коронавирусу.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил на традиционном совещании по предотвращению распространения коронавируса под председательством президента Владимира Зеленского.

По словам министра, Минздрав готовится утвердить алгоритм массовой ИФА-диагностики для выявления антител к коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сказал Степанов, если все будет происходить согласно планам, тестирование на антитела можно начать на следующей неделе.

Как сообщалось, 26 апреля Степанов заявлял, что массовое использование ИФА-тестов возможно только после стопроцентной уверенности, что они достоверны.

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По его словам, между ИФА-тестами и ПЦР-тестами (полимеразная цепная реакция) есть отличие: ИФА-тесты определяют антитела к возбудителю инфекции, то есть встречался ли человек с действием инфекции или переболел он, а ПЦР-тесты определяют наличие генома в организме человека. "Именно поэтому для диагностики коронавирусной болезни COVID-19 мы и работаем с ПЦР-тестами, только они могут на 100% сказать, больной ли человек", - объяснял министр.

Напомним, в Украине за минувшие сутки 483 новых случая заболевания COVID-19, 20 ранее заболевших умерли, 330 выздоровели, 12 381 активный случай болезни.

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ВОЗ, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирусная инфекция, ПЦР-тесты, Вирус SARS-CoV-2, ИФА-тесты.
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