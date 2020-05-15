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Пятница, 15.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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Количество заболевших коронавирусом в Украине превысило 17 000

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Количество заболевших коронавирусом в Украине превысило 17 000
09:47 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:В Украине за минувшие сутки 483 новых случая заболевания COVID-19, 20 ранее заболевших умерли, 330 выздоровели, 12 381 активный случай болезни.

483 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 зафиксировано в Украине за минувшие сутки, 20 человек из числа ранее заболевших скончались, 330 выздоровели, тогда как днем ранее сообщалось о 422 новых случаях заболевания COVID-19 за предшествовавшие сутки, 13 мая – о 402 новых заболевших.

Как сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в пятницу утром, всего с начала пандемии в Украине подтверждено 17 330 случаев заболевания COVID-19, из общего числа заболевших 476 человек умерли, 4 473 выздоровели.

Таким образом, сейчас в Украине COVID-19 болеет 12 381 человек, что на 133 больше, чем днем ранее.

Самое большое количество людей заболело в Черновицкой области (2600), Киеве (2068), Ивано-Франковской области (1188), Киевской области (1094), Ровенской (1074) и Тернопольской (1060) областях. В других регионах количество подтвержденных случаев не превышает 1000. Данные с временно оккупированных территорий отсутствуют.

Напомним, что руководитель программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майк Райан допускает, что коронавирус COVID-19 может существовать постоянно. По его мнению, "эта болезнь может перерасти в длительную проблему, но может и не перерасти".

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения считает, что Европе нельзя расслабляться, она должна подготовиться ко второй волне смертей от коронавируса этой осенью и зимой.

По состоянию на утро 15 мая коронавирус COVID-19 диагностировали у 4 526 905 человек, из них – 303 405 человека умерли, 1 704 268 человек выздоровели. Отмечается, что 45 560 человек или 2% больных находятся в серьезном или критическом состоянии.

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