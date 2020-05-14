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ВОЗ: Коронавирус Covid-19 может никогда не исчезнуть

ВОЗ: Коронавирус Covid-19 может никогда не исчезнуть
08:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Коронавирус Covid-19 может стать сродни ВИЧ и никогда не исчезнуть.

Коронавирус Covid-19 может существовать постоянно, как и ВИЧ, предсказать, сколько - невозможно, заявил журналистам на брифинге руководитель программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.

"Важно иметь в виду: этот вирус может стать просто еще одним эндемичным вирусом в наших сообществах, и этот вирус может никогда не исчезнуть", - сказал эксперт.

Он отметил: "Я думаю, что очень важно, чтобы мы были реалистами, и я не думаю, что кто-то может предсказать, когда эта болезнь исчезнет. Считаю, что здесь не может быть обещаний и сроков. Эта болезнь может перерасти в длительную проблему, но может и не перерасти".

Он сказал, что в мире уже накоплен определенный опыт в вопросах лечения болезни, он будет обогащаться, хотя это потребует "огромных усилий".

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В настоящее время разрабатывается более 100 потенциальных вакцин, в том числе несколько из них проходят клинические испытания. Однако эксперты подчеркивают трудности поиска вакцин, эффективных против коронавирусов.

Существуют вакцины против других болезней, таких, например, как корь, но заболевание полностью ликвидировать не удается, отметил Райан.

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Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
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