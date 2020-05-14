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Четверг, 14.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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Пандемия: в мире от COVID-19 умерло почти 300 тысяч человек

Пандемия: в мире от COVID-19 умерло почти 300 тысяч человек
06:16 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:От COVID-19 в мире скончались почти 300 тыс. человек.

По состоянию на 6:00 четверга общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 297 108 человека. В свою очередь, выздоровели 1 547 406 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Всего в мире 4 345 646 инфицированных. Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (1 390 406), Россия (242 271), Великобритания (230 986), которая опередила Испанию (228 691), Италия (222 104), Бразилия (190 137), Франция (178 184), Германия (174 098) и Турция (143 114).

Больше всего на свете смертей зафиксировано в США — 84 119 человек, Великобритании — 33 264, в Италии — 31 106, Испании — 27 104 и во Франции — 27 077.

В Китае в целом — 4637, без изменений уже более двух недель.

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 16 425 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 439 — летальные.

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Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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