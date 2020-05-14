В столичных магазинах открылись пункты сбора использованных средств индивидуальной защиты: адреса

В Киеве в продовольственных магазинах разместили 14 пунктов для сбора использованных масок и перчаток. Об этом сообщает УНН со ссылкой на КГГА.
"В Киеве размещены 14 пунктов для сбора использованных масок и перчаток. Они расположены в продовольственных магазинах, куда киевляне регулярно ходят и где выбросить использованы средства индивидуальной защиты удобнее. Собранные в контейнеры средства индивидуальной защиты будут герметично упакованы и отправлены на сожжение", — говорится в сообщении.
Отмечается, что контейнеры вместе с содержанием будут безопасно сожжены при температуре 1200 градусов.
Так, после наполнения контейнеров их герметично упакует и вывезет предприятие, имеющее необходимую лицензию.
У каждого контейнера размещены советы по использованию на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, Главного управления Госпродпотребслужбы в города Киеве и приказа Министерства здравоохранения Украины "Об утверждении Государственных санитарно-противоэпидемических правил и норм по обращению с медицинскими отходами". В частности, советуют не трогать лицо после снятия маски, сами средства лучше обработать санитайзером, выбрасывать лучше, предварительно поместив это в пакет, обработать затем руки.
Перечень локаций, где размещены контейнеры для сбора масок и перчаток:
В магазинах сети Billa:
В магазинах сети Metro Cash & Carry:
Как сообщалось ранее, потери столичного городского бюджета из-за пандемии достигают уже 1,5 млрд гривен.