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В столичных магазинах открылись пункты сбора использованных средств индивидуальной защиты: адреса

В столичных магазинах открылись пункты сбора использованных средств индивидуальной защиты: адреса
06:32 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay

Новости Украины:В Киеве открыли 14 пунктов для сбора средств индивидуальной защиты.

В Киеве в продовольственных магазинах разместили 14 пунктов для сбора использованных масок и перчаток. Об этом сообщает УНН со ссылкой на КГГА.

"В Киеве размещены 14 пунктов для сбора использованных масок и перчаток. Они расположены в продовольственных магазинах, куда киевляне регулярно ходят и где выбросить использованы средства индивидуальной защиты удобнее. Собранные в контейнеры средства индивидуальной защиты будут герметично упакованы и отправлены на сожжение", — говорится в сообщении.

Отмечается, что контейнеры вместе с содержанием будут безопасно сожжены при температуре 1200 градусов.

Так, после наполнения контейнеров их герметично упакует и вывезет предприятие, имеющее необходимую лицензию.

У каждого контейнера размещены советы по использованию на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, Главного управления Госпродпотребслужбы в города Киеве и приказа Министерства здравоохранения Украины "Об утверждении Государственных санитарно-противоэпидемических правил и норм по обращению с медицинскими отходами". В частности, советуют не трогать лицо после снятия маски, сами средства лучше обработать санитайзером, выбрасывать лучше, предварительно поместив это в пакет, обработать затем руки.

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Перечень локаций, где размещены контейнеры для сбора масок и перчаток:

В магазинах сети Billa:

  •  ул. Гришко, 3;
  •  просп. Маяковского, 85;
  •  Бессарабская площадь, 2;
  • ул. Тростянецкая, 1-А;
  • Дарницкая площадь, 1;
  •  просп. Воздухофлотский, 56-А;
  •  ул. Голосеевская, 13-А;
  •  Майдан Независимости, ТЦ "Глобус";
  •  ул. Большая Васильковская (Красноармейская), 100;
  • ул. Попудренко, 40.

В магазинах сети Metro Cash & Carry:

  • просп. Григоренко,43;
  • Кольцевая дорога, 1-В;
  • просп. С. Бандеры, 26-В;
  • ул. С. Лифаря, 2-А.

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Киев, Коронавирус, Covid-19.
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