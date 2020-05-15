В мире выявили уже более 4,5 миллиона больных COVID-19

Новости Украины:Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на утро пятницы достигло 303 405 человек.

По состоянию на утро 15 мая коронавирус COVID-19 диагностировали у 4 526 905 человек, из них – 303 405 человека умерли, 1 704 268 человек выздоровели. Об этом сообщает Worldometer. Отмечается, что 45 560 человек или 2% больных находятся в серьезном или критическом состоянии.

Коронавирусную болезнь зафиксировали в 213 странах и территориях.

В тройку лидеров по количеству больных входят США (1 457 593 лица), Испания (272 646) и РФ (252 245).

На четвертом месте – Великобритания (233 151).

Далее идут Италия (223 096), Бразилия (203 165), Франция (178 870), Германия (174 975), Турция (144 749), Иран (114 533) и Китай (82 933).

За минувшие сутки и утро в мире зарегистрировано 101 250 летальных случаев от COVID-19.

В США зафиксировано наибольшее количество смертей от COVID-19 в мире – 86 912. Еще 318 027 человек там выздоровели. За минувшие сутки в США зарегистрировали более 27 тысяч новых случаев заболевания.

В Испании - более 27 тысяч человек умерли от коронавируса и выздоровели более 186 тысяч. За минувшие сутки в стране зафиксировано более 1,5 тыс. новых случаев болезни.

В России от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 2 305 человека. Выздоровели более 53 тыс. За сутки там подтвердили 9 974 новых случаев инфицирования.

В Великобритании – 33 614 летальных исходов и 3 446 новых заражений за минувшие сутки.

В Италии – 31 368 смертей и 115 288 тех, кто поборол болезнь.

В Бразилии наблюдается стремительный рост больных (более 14 тыс. за минувшие сутки и утро) и умерших (13 999 человек, из них – 841 за минувшие сутки и утро).

В Китае – за минувшие сутки и утро зафиксировано 7 новых больных. Количество летальных случаев несколько дней подряд не растет и составляет 4 633.

Как сообщалось, по состоянию на утро 14 мая в Украине подтверждено 16 847 случаев COVID-19, из них 422 в течение последних суток. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерло 456 человек, 4 143 пациента выздоровели.