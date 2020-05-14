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Четверг, 14.05.2020
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COVID-19: в Украине впервые количество выздоровлений больше чем количество больных за суткки

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COVID-19: в Украине впервые количество выздоровлений больше чем количество больных за суткки
10:20 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 422 новых случая коронавируса, 17 человек умерли, вместе с тем 427 человек выздоровели.

Количество выздоровевших от коронавируса в Украине впервые превысило количество новых случаев COVID-19 за сутки, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"За предыдущие сутки коронавирусом заболели 422 чел. При этом было рекордное количество выздоровевших – 427 чел. Впервые за время пандемии количество выздоровевших превысило количество новых заболевших", - констатировал министр.

Всего за все время пандемии заболели 16847 человек, из них 1172 ребенка и 3278 медработников. В общем выздоровели 4143 человека, умерли 456 человек (из низ 24 медика).

Больше всего новых случаев зафиксировано в Черновицкой области (72), Харьковской (41) и в Киеве (52).

Сейчас на амбулаторном лечении находится 11 527 пациентов, из них 961 ребенок и 2684 медработника.

По информации Системы мониторинга, на утро четверга, 14 мая, всего с начала пандемии в Украине подтверждено 16 847 случаев заболевания Covid-19, из общего числа заболевших 456 человек умерли, 4 143 выздоровели. Таким образом, сейчас в Украине Covid-19 болеет 12 248 человек, что на 22 меньше, чем днем ранее.

Людей с подозрением на заражение коронавирусом за сутки выявлено 1 263, а всего с начала пандемии – 42тыс. 590.

Как подчеркнул министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге утром в четверг, впервые количество вылечившихся за сутки (427) превысило число инфицированных COVID-19 – 422. По словам министра, из числа новых заболевших за сутки 42 дети и 70 медицинских работников. Госпитализированы 136 человек.

По его словам, количество инфицированных нарастающим итогом составило 16 847 (1172 ребункка и 3278 медработников)

Впервые за сутки сделано более 8 тыс ПРЛ-тестов (8069)

Наибольшее количество инфицированных за сутки, по словам министра, было в Черновицкой области – 72 человека, Харьковской области – 41 , и в Киеве -52 случая.

Динамика статистики предыдущих дней такова: - на утро 13 мая было 402 новых случая заболевания Covid-19 за сутки, 14 новых жертв вируса, но рекордное количество выздоровевших - 343; - днем ранее, 12 мая, - 375 новых случаев инфицирования, 17 летальных пациентов и 85 – поправившихся; - 11 мая - 416 новых случаев заболевания, 17 жертв, но 228 человек выздоровели.

Прирост более 500 инфицированных за сутки фиксировался на утро 10 мая (522), а также 9 мая (515).

С 11 мая в Украине начался первый этап смягчения каратинных ограничений.

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Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
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